Son dakika... MSB: Ülkemize girmeye çalışan biri PKK'lı terörist 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Suriye ve Irak’tan ülkemize girmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/YPG’li terörist olduğu belirlendi'' denildi.

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