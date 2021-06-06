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Haber Giriş: 06.06.2021 - 14:49 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB: Ülkemize girmeye çalışan biri PKK'lı terörist 9 kişi yakalandı

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Son dakika... MSB: Ülkemize girmeye çalışan biri PKK'lı terörist 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'tan Türkiye'ye girmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını, yakalananlardan birinin PKK/YPG’li terörist olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Suriye ve Irak’tan ülkemize girmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/YPG’li terörist olduğu belirlendi'' denildi. 

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