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GeriGündem Son dakika... MSB: Taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Haber Giriş: 21.10.2020 - 09:51 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB: Taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB: Taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG'ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

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