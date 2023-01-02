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Son dakika... MSB: Taciz ateşi açan 10 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK/YPG#Terörist
Son dakika... MSB: Taciz ateşi açan 10 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 15:50

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG’li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG’li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#PKK/YPG#Terörist

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