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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... MSB son durumu paylaştı! Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılan gemiler refakat ediyor
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DHA
Haber Giriş: 16.08.2020 - 12:25,Son Güncelleme:

Son dakika... MSB son durumu paylaştı! Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılan gemiler refakat ediyor

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Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekâtı'na katılan TCG Kemalreis fırkateyninin Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılana açıklamada ''Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz’de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir'' denildi. 

Son dakika... MSB son durumu paylaştı Akdeniz Kalkanı Harekatına katılan gemiler refakat ediyor

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