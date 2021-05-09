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Haber Giriş: 09.05.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB sıcak dakikaları paylaştı! Teröristlerle sıcak temas...

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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında bir mağarada teröristlerle sıcak temas sağlandı. Kahraman Komandolarımız çatışmada 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.' açıklamasında bulundu.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyoruz. Son olarak Avaşin-Basyan bölgesinde teröristlerle sağlanan sıcak temas üzerine bir mağaraya Komandolarımız tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında çıkan çatışmada 5 PKK’lı terörist silahlarıyla beraber etkisiz hâle getirildi. Kahraman Komandolarımızın bölgedeki operasyonu sürüyor.

Son dakika: MSB sıcak dakikaları paylaştı Teröristlerle sıcak temas...

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