Son dakika: MSB sıcak dakikaları paylaştı! Teröristlerle sıcak temas...

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:



Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyoruz. Son olarak Avaşin-Basyan bölgesinde teröristlerle sağlanan sıcak temas üzerine bir mağaraya Komandolarımız tarafından operasyon düzenlendi.



Operasyon sırasında çıkan çatışmada 5 PKK’lı terörist silahlarıyla beraber etkisiz hâle getirildi. Kahraman Komandolarımızın bölgedeki operasyonu sürüyor.

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