Son dakika: MSB sıcak dakikaları paylaştı! Teröristlerle sıcak temas...
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında bir mağarada teröristlerle sıcak temas sağlandı. Kahraman Komandolarımız çatışmada 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.' açıklamasında bulundu.
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyoruz. Son olarak Avaşin-Basyan bölgesinde teröristlerle sağlanan sıcak temas üzerine bir mağaraya Komandolarımız tarafından operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında çıkan çatışmada 5 PKK’lı terörist silahlarıyla beraber etkisiz hâle getirildi. Kahraman Komandolarımızın bölgedeki operasyonu sürüyor.
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