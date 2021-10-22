Son dakika! MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi" denildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/rjgqPHtgkT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 22, 2021
Son dakika... Peş peşe uyarılar! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı
Yine heykel faciası! Bir kent bunu tartışıyor
Hem yemiyoruz hem de obeziz!
‘Müsilaj engel değil, güvenle balık tüketin’
Sinan Akçıl, Emel Müftüoğlu'nun otomobili ile motokuryeye çarpmıştı... 17 yıllık davada karar verildi