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Son dakika... MSB: Saldırı girişiminde bulunan 12 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#PKK/YPG#Terörist
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 09:56

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#PKK/YPG#Terörist

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