Son dakika… MSB: PKK Afrin’de iki okul ve bir camiye saldırdı
MSB’den yapılan son dakika açıklamasında "PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye Grad füzesiyle yaptığı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan 2 okul ve 1 camiye 4 Grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.
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