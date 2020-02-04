Son dakika… MSB: PKK Afrin’de iki okul ve bir camiye saldırdı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan 2 okul ve 1 camiye 4 Grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.



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