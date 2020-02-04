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AA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 17:40,Son Güncelleme:/

Son dakika… MSB: PKK Afrin’de iki okul ve bir camiye saldırdı

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Son dakika… MSB: PKK Afrin’de iki okul ve bir camiye saldırdı

MSB’den yapılan son dakika açıklamasında "PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye Grad füzesiyle yaptığı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı" ifadeleri kullanıldı.    

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan 2 okul ve 1 camiye 4 Grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

Son dakika… MSB: PKK Afrin’de iki okul ve bir camiye saldırdı

 

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