Son dakika... MSB paylaştı: 4 PKK'lı terörist böyle teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak! Komandolarımızın Irak’ın kuzeyinde düzenlediği hava destekli operasyonda kaçamayacaklarını anlayan 4 PKK’lı terörist işte böyle teslim oldu" denildi.

Açıklamada "Teröristlerle birlikte 4 adet AK-47 piyade tüfeği ile silaha ait 600 mermi, 10 el bombası, telsiz, keskin nişancı dürbünü de ele geçirildi. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Mehmetçiklerimizi kutluyor; hayırlı, başarılı görevler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.