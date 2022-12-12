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Son dakika... MSB paylaştı: 4 PKK'lı terörist böyle teslim oldu

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#MSB#Terörist#PKK
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 10:03

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyonda kaçamayacaklarını anlayan 4 PKK’lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak! Komandolarımızın Irak’ın kuzeyinde düzenlediği hava destekli operasyonda kaçamayacaklarını anlayan 4 PKK’lı terörist işte böyle teslim oldu" denildi.

Son dakika... MSB paylaştı: 4 PKKlı terörist böyle teslim oldu

Açıklamada "Teröristlerle birlikte 4 adet AK-47 piyade tüfeği ile silaha ait 600 mermi, 10 el bombası, telsiz, keskin nişancı dürbünü de ele geçirildi. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Mehmetçiklerimizi kutluyor; hayırlı, başarılı görevler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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#MSB#Terörist#PKK

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