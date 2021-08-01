Son dakika... MSB: Marmaris'te denizden tahliyeye destek için 2 gemi sevk edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Marmaris’te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak.''

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