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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... MSB: Marmaris'te denizden tahliyeye destek için 2 gemi sevk edildi
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Gündem
DHA
Haber Giriş: 01.08.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB: Marmaris'te denizden tahliyeye destek için 2 gemi sevk edildi

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Son dakika... MSB: Marmaris'te denizden tahliyeye destek için 2 gemi sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'te devam eden yangın nedeniyle tahliye için ihtiyaç olması halinde iki çıkarma gemisinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Marmaris’te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak.''

Son dakika... MSB: Marmariste denizden tahliyeye destek için 2 gemi sevk edildi

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