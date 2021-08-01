DHA
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Son dakika... MSB: Marmaris'te denizden tahliyeye destek için 2 gemi sevk edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'te devam eden yangın nedeniyle tahliye için ihtiyaç olması halinde iki çıkarma gemisinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Marmaris’te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak.''