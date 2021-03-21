Son dakika... MSB: Mardin'de yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışan bir terörist yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

''Mardin Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.''

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