DHA
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Son dakika... MSB: Mardin'de yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışan bir terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Mardin'de yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan bir PKK'lı teröristin yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:
''Mardin Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.''
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