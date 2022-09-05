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Son dakika... MSB: Kuzey Irak'ta kaza kırıma uğrayan helikopterdeki bir asker şehit

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#MSB#Kuzey Irak#Helikopter
Son dakika... MSB: Kuzey Irakta kaza kırıma uğrayan helikopterdeki bir asker şehit
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 14:17

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin şehit olduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit olmuştur" denildi.

ORDU'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Ordu'nun Çatalpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin şehadet haberi, Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Güvercinlik Mahallesi'nde yaşayan babası Yılmaz ile annesi Ayten Kesti'ye verildi. Çift gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı.

Son dakika... MSB: Kuzey Irakta kaza kırıma uğrayan helikopterdeki bir asker şehit

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Şehit Ümit Kesti'nin 2 kardeşinden Halil İbrahim Kesti'nin de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası Ümit Kesti'nin cenazesi, yarın törenle memleketi Ordu'da toprağa verilecek.

Son dakika... MSB: Kuzey Irakta kaza kırıma uğrayan helikopterdeki bir asker şehit

BAKAN AKAR'DAN MESAJ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kahraman silah arkadaşımız 4 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"

Son dakika... MSB: Kuzey Irakta kaza kırıma uğrayan helikopterdeki bir asker şehit

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#MSB#Kuzey Irak#Helikopter

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