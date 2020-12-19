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GeriGündem Son dakika... MSB: Keşif ve gözetleme yapan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Haber Giriş: 19.12.2020 - 15:19 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB: Keşif ve gözetleme yapan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB: Keşif ve gözetleme yapan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

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