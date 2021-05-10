Son dakika... MSB, 'Kahraman pilotlarımızdan tam isabet' mesajıyla paylaştı! Etkisiz hale getirildiler

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:

Kahraman pilotlarımızdan tam isabet!

Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina’daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Kahraman pilotlarımızdan tam isabet!



Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina’daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/k4WdjHiIoB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 10, 2021

Milli Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı diğer açıklamada Pençe-Yıldırım operasyonunda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurmuştu.

Yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonunda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği mağarada terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi" denilmişti.

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