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GeriGündem Son dakika... MSB 'İzin vermedik, vermeyeceğiz' diyerek duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Haber Giriş: 21.12.2020 - 10:18 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB 'İzin vermedik, vermeyeceğiz' diyerek duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB 'İzin vermedik, vermeyeceğiz' diyerek duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." açıklamasında bulundu.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

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