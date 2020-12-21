Son dakika... MSB 'İzin vermedik, vermeyeceğiz' diyerek duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." açıklamasında bulundu.
MSB'nin açıklaması şöyle:
"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2020
Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/j5vBM8e81L
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