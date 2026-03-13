MSB duyurdu... İran'dan ateşlenen 3. füze etkisiz hale getirildi

Haberin Devamı

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

"TÜM TEDBİRLER KARARLILIKLA VE TEREDDÜTSÜZ BİR ŞEKİLDE ALINMAKTA"

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.

Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."

DAHA ÖNCE 2 FÜZE ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

4 Mart'ta İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmişti. Mühimmat parçaları Hatay'ın Dörtyol ilçesinde boş alana düşmüştü.

9 Mart'ta yine İran'dan ateşlenen ve hava sahamıza giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmişti. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep ve Diyarbakır'da boş araziye düşmüştü.

NATO: HER YÖNDEN GELEBİLECEK HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI SAVUNMAYA HAZIRIZ

NATO'dan AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, "NATO, her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Operasyonel detayların paylaşılamayacağı belirtilen açıklamada, "Balistik füze savunma sistemimizi gelişen tehditlere uyarlamaya devam edeceğiz." bilgisi paylaşıldı.