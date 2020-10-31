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AA
Haber Giriş: 31.10.2020 - 17:49 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

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