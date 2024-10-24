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Son dakika.. MSB: 2'si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#MSB#Terörist
Son dakika.. MSB: 2si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 14:15

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey olmak üzere 59 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün akşamdan (23 Ekim) itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2’si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi."

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#Operasyon#MSB#Terörist

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