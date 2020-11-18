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AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB: İHA ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB: İHA ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdığı insansız hava araçlarıyla (İHA) tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İHA'lar aracılığıyla 8 PKK/YPG'li teröristin Barış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazdıkları tespit edildi.

Teröristler kazdıkları çukurda, komandoların düzenlediği operasyon ve ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

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