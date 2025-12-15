Son dakika... MSB: Karadeniz'de kontrolden çıkan İHA düşürüldü

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edildiği ve

rutin prosedürler kapsamında takibe alındığı belirtildi.

Hava sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve milli kontroldeki F-16'lara alarm reaksiyon görevi verildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür."

ÇANKIRI TARAFLARINDA DÜŞÜRÜLDÜ

CNN Türk muhabiri Murat Bekmezci, Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'a son gelişmeleri aktardı:

Kontolden çıkan İHA Çankırı taraflarında düşürüldü. İHA nedeniyle Esenboğa Havaalanı 15 dakikalığına hava trafiğine kapatıldı. İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu ise henüz tespit edilemedi.