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Haber Giriş: 19.04.2021 - 09:51 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB: Hava harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB: Hava harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekâtında 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!''

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