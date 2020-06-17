Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı: Kahraman Komandolarımız Haftanin'de!

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir.” ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, "Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir." paylaşımı yapıldı.

Bu arada MSB tarafından "Pençe-Kaplan Operasyonu"na ilişkin ilk görüntüler de paylaşıldı.