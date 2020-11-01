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Haber Giriş: 01.11.2020 - 13:47 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB: Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu

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Son dakika... MSB: Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Azerbaycan tarafından Ermenistan Ordusu'ndan kurtarılan yerleşim yeri sayısının 193 olduğu açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Başarılı taarruz harekâtlarıyla Ermenistan Ordusu’ndan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu" denildi.

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