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AA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 11:52 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı

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Son dakika... MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi.''

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