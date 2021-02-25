AA
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Son dakika... MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi.''