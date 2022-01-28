Son dakika... MSB duyurdu! Yunanistan sınırında 9 şahıs yakalandı

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK/KCK, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK/KCK, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/FALj46p8ij— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 28, 2022