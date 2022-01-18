Son dakika... MSB duyurdu! Yunanistan sınırında 4 FETÖ'cü yakalandı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/uRgLbAECQD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 18, 2022