Son dakika... MSB duyurdu: Yunanistan, Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdı

Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından faaliyetlere ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

COVID-19 tedbirleri alınarak gerçekleşen toplantıda basın mensuplarıyla şu bilgiler paylaşıldı:

TATVAN ŞEHİTLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUZ

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021 tarihinde yaşadığımız elim helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.



Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları; vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamaya, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkıda bulunmak için yurt içinde ve dışında üstlendiği görevleri başarı ile yerine getirmeye ve asil milletimizin emrinde olmaya devam etmektedir.



2021’DE 83 OPERASYONLA 143 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terörle Mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam etmektedir. 2021 yılı Ocak ayından itibaren 21’i büyük, 62’si orta çaplı olmak üzere toplam 83 operasyon icra edilerek 143 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

10 Şubat 2021’de PKK'nın kendisini çok emniyette hissettiği Irak kuzeyi Gara’da, 75 kilometreye 25 kilometrelik bir alanda, icra ettiğimiz Pençe Kartal-2 Harekâtı ile bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan ve hudutlarımıza, güvenlik güçlerimize ve halkımıza saldırı hazırlığında bulunan PKK terör örgütüne büyük bir darbe vurulmuştur.



Harekât boyunca 4’ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 51 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. İstihbarat kaynakları tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısının çok daha fazla olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır.

Terör örgütünün iç değerlendirmelerine yönelik alınan istihbarat ile PKK elebaşları tarafından Gara Bölgesi’nin güvenli alan sayıldığı, bölgeye sadece hava unsurları ile sınırlı kalan bir operasyon icra edilebileceğini düşündükleri ancak, Pençe-Kartal 2 Harekâtı sonrasında bu düşüncelerin yerini panik ve derin endişenin aldığı ve kendilerince ilave tedbirler almaya çalıştıkları bilgisi edinilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Terörle mücadelemiz, Ocak ayında gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, komşumuz Irak ile yakın işbirliği içinde devam etmektedir. Tüm komşularımızla olduğu gibi Irak’ın da toprak bütünlüğüne saygılı olarak amacımız halkımızın güvenliği ve hudutlarımızın korunmasıdır.

Irak’ta NATO kapsamında askerî eğitim, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerimiz 25 Ocak’tan itibaren 25 personel ile devam etmektedir. Ayrıca, ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla ortak eğitim ve tatbikatlar ile bilgi ve tecrübe paylaşımı planlanmaktadır.

Merkezi Irak Hükümeti ve Irak Kuzeyi Bölgesel Yönetimi arasında Sincar’da kamu düzeni ve istikrarın yeniden tesisi maksadıyla 09 Ekim 2020 tarihinde imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

HUDUTLARIMIZDA 13 BİN KİŞİ YAKALANDI, 66 BİN KİŞİ ENGELLENDİ

2021 yılının başından itibaren, yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 13.244 şahıs yakalanmış, 66.651 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasında 13’ü FETÖ olmak üzere toplam 55 terör örgütü mensubu yakalanmıştır.

İcra edilen operasyonlar neticesinde; 10.866 karton sigara, 31 kg uyuşturucu, 17.500 adet ilaç ve 245 adet cep telefonu ele geçirilmiştir.

Sınır Fiziki Güvenlik Tedbirleri kapsamında; Suriye hududumuzda planlanan 837 km sınırdan 836 km’si, İran sınırında planlanan 170 km sınırın 148 km’si olmak üzere toplamda 984 km Modüler Beton Duvar ile Asi Nehri ve Afrin Çayı’nın sınırı teşkil eden bölümlerinde 18 km Sedde ve 34 km Yüksek Güvenlikli Tel Çit inşa edilerek hudut güvenliği artırılmıştır. Ayrıca, Dicle Nehri Devriye Yolu ve Yüksek Güvenlikli Tel Çitin 18 km’sinden, 16 km’si tamamlanmıştır.



SURİYE HAREKAT ALANLARINDA 320 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye Harekât Alanlarında ise; tesis edilen barış ve güvenlik ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristlerin varlığı sonlandırılana kadar mücadelemiz devam edecektir. Bu kapsamda, Suriye Harekât Alanlarında DEAŞ terör örgütü mensupları dâhil olmak üzere 2021 yılında 320 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

Suriye’de hayatın normalleşmesi maksadıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak, insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme çalışmaları kapsamında; 14 hastane, 13 mobil sağlık birimi yapımı sağlanarak 2,5 milyondan fazla Suriyeliye sağlık hizmeti verilmiş; 1.253 okulun onarım ve inşası ile yaklaşık 300.000 öğrencinin eğitim ve öğretime devam etmesi sağlanmıştır. Ayrıca, 486 cami ve 7 kilisenin onarım faaliyetleri tamamlanmıştır.

Türkiye, garantör ülke olarak İdlib’de, mutabakatlar kapsamında ateşkesin muhafazasını sağlamak maksadıyla üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmektedir. Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı ile yeni bir göç dalgası ve insani dram önlenmiştir. Şu ana kadar 450 binden fazlası İdlibli olmak üzere, 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın şekilde dönmüştür. Geri dönüşlerin önümüzdeki günlerde devam etmesi için her türlü gayretin gösterilmesine hassasiyetle devam edilmektedir.

DAĞLIK KARABAĞ’DAKİ ORTAK MERKEZ’DE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Azerbaycan’daki gelişmelerle ilgili olarak; Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla kurulan ve 30 Ocak 2021 tarihinde faaliyetlerine başlayan Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Merkezi’nde ateşkesin kalıcı olmasına, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Diğer taraftan, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla, 2 Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) birliğimiz tarafından Ağdam ve Cebrail bölgelerinde mayın/EYP arama ve imha faaliyetleri icra edilmekte; El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) ve Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) timlerimizle eğitimler verilmeye devam edilmektedir.

Bakanlığımız bağlısı Askerî Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. ile Azerbaycan arasında imzalanan Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı’nın (MEMATT) Üretimi ve Teslimi Projesi kapsamında, yerli ve millî imkânlarla üretilen ve işgalden kurtarılmış topraklarda yerleşim yerlerini ve ekilebilir arazileri mayınlardan ve patlamamış mühimmattan temizleme çalışmalarında kullanılacak 20 araçtan ilk parti Azerbaycan’a gönderilmiştir.

Dost ve kardeş Azerbaycan ile ikili askerî ilişkiler kapsamında 2020 yılı içerisinde iki ortak tatbikat, 2021 yılında da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla Kış-2021 Tatbikatı başarıyla icra edilmiştir.

Eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri ile “İki devlet, tek millet” anlayışıyla bugüne kadar kederde, kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz.



LİBYALI 1040 ASKER VE POLİSE EĞİTİM VERİYORUZ

Libya’daki faaliyetlerimizle ilgili olarak; Libya’da, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti ile imzaladığımız ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuka uygun olarak söz konusu meşru hükümetin davetine istinaden, askerî eğitim, mayın/EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteğine devam edilmektedir.

Bu kapsamda, Libya nizami ordusunun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla Libya’da 5 eğitim merkezinde toplam 1.040 Libyalı asker/polis personele eğitim verilmektedir.

Libya halkının huzur ve güvenliğine katkı sağlanması amacıyla şu ana kadar 136 mayın/EYP ve 3.973 mühimmat tespit edilerek etkisiz hâle getirilmiştir.

Libya’da sağladığımız destek ile ateşkes ve siyasi diyalog sürecinin önü açılarak Milli Mutabakat Hükümetinin siyasi varlığının daha güçlü ve saygın bir konuma gelmesine katkı sağlanmıştır.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu öncülüğünde Libya Siyasi Diyalog Forumu kapsamında yürütülen süreci yakından takip ediyoruz.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, amacımız Libya’nın toprak bütünlüğü, sürdürülebilir ateşkes, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasıdır. Bölgedeki huzur ve istikrarın muhafazası, hukuk dışı uygulamaların tekrar yaşanmaması ve sorunların çözümü için diyaloğa açık gayretlerimiz “Libya, Libyalılarındır.” yaklaşımımızla devam etmektedir.



EGE VE DOĞU AKDENİZ’DEKİ FAALİYETLER

Türk Silahlı Kuvvetleri Ege’de, Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir.

Sondaj ve sismik araştırma gemilerimizin, deniz yetki alanımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yetki verdiği alanlarda, teknik ve bilimsel araştırma faaliyetlerine deniz ve hava kuvvetleri unsurlarımızın refakat ve kontrolünde programa uygun olarak devam edilmektedir.

Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından; Akdeniz’de Oruç Reis sismik araştırma gemisine, Karadeniz’de Fatih sondaj gemimiz ile DENAR-2 ve OCEANIC Sismik Araştırma gemilerine refakat ve koruma sağlanmaktadır.

Yunanistan Gayri Askeri Statüdeki Doğu Ege Adaları’nda statüyü bozacak şekilde askerî gemi bulundurmaya devam etmektedir. Son olarak Yunanistan tarafından Akdeniz’deki Gayri Askeri Statüdeki Meis Adası’na hücumbot konuşlandırılmıştır. Türkiye’nin tüm olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen Yunanistan provokatif ve hukuk tanımaz eylemlerini sürdürmektedir.

Buna karşın, Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve görüşmeler yoluyla barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana gayretlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye ile Yunanistan arasında, NATO Karargâhında ayrıştırma önlemleri toplantılarının 11’incisi icra edilmiştir. Güven Artırıcı Önlemler toplantıları kapsamında dördüncü toplantı için Yunanistan’a resmi davet yapılmış, ancak hala bir yanıt alınamamıştır.



NATO’YA KATKIMIZ KESİNTİSİZ SÜRECEK

Türkiye, NATO’ya kuvvet katkısında birinci, komuta yapısı dahil NATO misyon, operasyon ve karargahlarına yaklaşık 3.000 personelle iştirak ederek NATO’ya en çok katkı veren ülkeler arasında ilk 5’te’dir. Ayrıca, ortak bütçeye en fazla katkı sağlayan ilk sekiz ülke arasındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Tüm dünyayı etkileyen salgın sürecine rağmen NATO’ya karşı üzerine düşen taahhütlerini 69 yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra da eksiksiz yerine getirmeye devam edecek ve kesintisiz katkısını sürdürecektir.

Ülkemiz NATO’nun, 2021 için yüksek hazırlıklı görev kuvveti olan VJTF-21 liderliğini

01 Ocak 2021 tarihinden itibaren üstlenmiştir. Çok uluslu bir Kara Tugayı, Daimi Deniz Kuvvetleri (SNF) ve hava unsurlarından oluşan Görev Kuvvetinin üst karargâh görevini 3’üncü Kor.(HRF) K.lığı icra etmekte, VJTF Tugayı sorumluluğu ise 66’ncı Mknz.P.Tug.K.lığı tarafından yerine getirilmektedir.

Ayrıca, 20 Şubat 2021 tarihi itibarıyla NATO Daimi Mayın karşı tedbirleri Görev Grubu-2’nin komutası Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından 16 Nisan 2021 tarihine kadar devralınmıştır.



HAREKÂT, TATBİKAT VE EĞİTİMLERİMİZ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, harekât, tatbikat ve eğitim faaliyetleri salgından etkilenmeden kesintisiz olarak devam etmektedir.

Kış-2021 Tatbikatı; Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımız ile dost ve kardeş Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla 01-12 Şubat 2021 tarihlerinde, Birleşik ve Müşterek harekâtın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonu sağlamak , birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda eğitim seviyesini geliştirmek ve beka kabiliyetini artırmak maksadıyla Kars’ta başarıyla icra edilmiştir.

Atatürk Tatbikatı-2021; Türkiye ve Pakistan Özel Kuvvetler personelinin katılımı ile 04-20 Şubat 2021 tarihleri arasında, karşılıklı iş birliği ile müşterek çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla Pakistan ev sahipliğinde icra edilmiştir.

Dynamic Manta-21 Tatbikatı; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İtalya, Yunanistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG2) ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın katılımı ile Orta Akdeniz/ İtalya’da 22 Şubat- 05 Mart 2021 tarihleri arasında İntikaldeki/ Karakoldaki denizaltılara karşı hava/suüstü ve denizaltı iş birliği ve ileri seviyede koordineli Denizaltı Savunma Harbi eğitimi sağlamak ve ilgili NATO usullerini denemek maksadıyla icra edilmiştir.

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımız ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarından toplam 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak ve 20 helikopter ile 25 Şubat-07 Mart 2021 tarihleri arasında Ege ve Doğu Akdeniz’de Görev Grubu seviyesinde deniz harekât nevilerini denemek, talimnamelerdeki mevcut taktiklere olan alışkanlığı artırmak maksadıyla başarıyla icra edilmiştir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın katıldığı Poseidon-2021 Davet Tatbikatı; Romanya ev sahipliğinde Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Romanya, Yunanistan ve Türkiye’nin komuta ettiği NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) Görev Grubu-2’nin (SNMCMG-2) iştiraki ile 26 Şubat-05 Mart 2021 tarihleri arasında Köstence/Romanya’da, yaklaşma sularında NATO üyesi ülkeler arasında mayın harbi konusunda karşılıklı çalışabilirliği artırmak maksadıyla icra edilmiştir.

Türkiye-Katar Ortak Tatbikatı 2021 (Al Adeid 2021 Tatbikatı); Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında yer alan Kara Kuvvetleri Komutanlığımız unsurlarının katılımı ile Katar ev sahipliğinde 02-31 Mart 2021 tarihleri arasında, Türk ve Katar Silahlı Kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliği ile müşterek çalışabilirliği geliştirmek ve Katar Silahlı Kuvvetlerinin askerî kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak maksadıyla icra edilmektedir.

Gelecek dönemde de harekât, tatbikat ve eğitim faaliyetlerimiz ile bölgesel ve küresel barışın desteklenmesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlık seviyesinin en üst seviyede tutulmasına devam edilecektir.



FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile ilgili olarak; Bakanlığımız tüm birimleri ile aynı hassasiyet ve kriterlerle; yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla mücadelesini sürdürmeye devam etmektedir. 15 Temmuz 2016’dan itibaren 21.192 personel ihraç edilmiş, 3.414 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir.

1 Ocak 2021 itibarıyla ise;

- 394 personel kamu görevinden çıkarılmış,

- 79 emekli personelin rütbesi geri alınmış,

- 6 personel göreve iade edilmiştir.



15 Temmuz 2016 tarihinden sonra personel destekleme oranlarında meydana gelen azalma nedeniyle o dönemden itibaren 112.572 personel temin edilmiş, 2021 yılında 5.399 personel TSK’da görev yapmaya başlamıştır.



KOVİD-19

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Bakanlığımıza bağlı tüm birlik, karargâh ve kurumlarımızda ilk günden itibaren alınan tedbirler kararlı bir şekilde uygulanmaktadır.



Alınan tedbirler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri, vaka oranları itibarıyla, en az Kovid-19 vakası görülen ordular arasında en önlerde yer almaya devam etmektedir.

Millî Savunma Bakanlığı bağlısı kurumların imkân ve kabiliyetleri kullanılarak ve mevcut kapasiteleri geliştirmek suretiyle bugüne kadar yaklaşık 200 milyondan fazla cerrahi maske, 154.000 N-95 maske, 700.000 tulum, 549 ton dezenfektan üretilmiş ve Millî Savunma Bakanlığı bağlısı tüm birlik, karargâh ve kurumlara dağıtılmıştır.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, personelimizin aşılanması faaliyeti planlı şekilde devam etmektedir.

Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları, ülkemizin savunma ve güvenliği için tüm ciddiyeti, samimiyeti ile diyalog ve koordinasyon içerisinde, üstün bir gayretle, kendisine tevdi edilen her türlü görevi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarma azim ve kararlılığındadır.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ

Ayrıca; bilimden sanata, spordan iş dünyasına her alanda gurur duyulan ve örnek teşkil eden başarılarla kendinden söz ettiren dün olduğu gibi bugün de hayatımızın merkezinde yer alarak aydınlık yarınlarımızın teminatı olmaya devam eden kadınlarımızın “08 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü kutluyoruz.