Son dakika: MSB duyurdu! TSK ile MİT'ten ortak operasyon
Milli Savunma Bakanlığı, TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Göklerin Kartalları her daim görevinin başında!
TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Göklerin Kartalları her daim görevinin başında!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2021
TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK 🇹🇷 pic.twitter.com/9GNH2H3vtA