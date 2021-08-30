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Haber Giriş: 30.08.2021 - 14:18 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! TSK ile MİT'ten ortak operasyon

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Milli Savunma Bakanlığı, TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Göklerin Kartalları her daim görevinin başında!

TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

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