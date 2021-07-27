Son dakika: MSB duyurdu! Toplam 15 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve toplam sayısının 15 olduğunu duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.
Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15 oldu.
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2021
Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15 oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/7CBkVO4fYL