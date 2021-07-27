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Haber Giriş: 27.07.2021 - 17:25 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! Toplam 15 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve toplam sayısının 15 olduğunu duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.

Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15 oldu.

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