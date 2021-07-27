Son dakika: MSB duyurdu! Toplam 15 terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.

Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15 oldu.

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.



Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15 oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/7CBkVO4fYL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2021

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara