Son dakika... MSB duyurdu! Teröristlere misliyle karşılık verildi: Etkisiz hale getirildiler

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.
Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/ihGsIUIy6N— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 7, 2022