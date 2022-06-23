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Son dakika... MSB duyurdu: Terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni sınırda yakalandı

#Fetullah Gülen#Sümeyye Gülen#MSB
Son dakika... MSB duyurdu: Terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahsın yakalandığını duyurdu. Şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi.

 

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#Fetullah Gülen#Sümeyye Gülen#MSB

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