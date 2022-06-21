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Son dakika... MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'ya Pençe-Kilit darbesi

#MSB#Terörle Mücadele#PKK

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Terörle ve teröristle mücadelemiz kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.

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