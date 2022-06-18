Son dakika: MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'ya Pençe-Kilit darbesi

Haberin Devamı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!