Son dakika: MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Üçü Pençe Kaplan bölgesinde, ikisi Barış Pınarı ve dördü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.