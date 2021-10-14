Son dakika: MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.