Son dakika: MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/a2zdAMFWXt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2021
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