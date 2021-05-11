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Haber Giriş: 11.05.2021 - 10:51 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'nın bir saldırı planı daha engellendi

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Son dakika... MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'nın bir saldırı planı daha engellendi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin maket uçakla saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başarıyla devam ettiği belirtildi.

Komandoların her bir terör inine girerek teröristlere ait hedefleri tek tek imha ettiği vurgulanan açıklamada, saklandıkları sığınak, barınak ve mağaralardan çıkma cesareti gösteremeyen terör örgütü mensuplarının ise zaman zaman yaptıkları gibi yine maket uçaklarla saldırmaya çalıştığı bildirildi.

Açıklamada, Pençe Şimşek operasyonunun düzenlendiği Metina bölgesinde arama tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçik'in, kendilerine doğru gelen bir maket uçağı fark ederek makineli tüfeklerle ateş altına aldığı ve uçağın hedefine ulaşamadan düşürüldüğü kaydedildi.

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