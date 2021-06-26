Son dakika: MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'dan Afrin'de hain saldırı

Suriye'nin Afrin kent merkezinde bombalı aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Hatay Valiliği, Suriye'nin Afrin kent merkezindeki Eşrefiye Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında bombalı aracın patladığını duyurdu. Açıklamada, 3 kişinin öldüğü, 3 kişin de yaralandığı kaydedildi. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

İşte MSB'den yapılan açıklama:

Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek!

Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek! pic.twitter.com/AbvLeWtejq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2021

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