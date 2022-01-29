Son dakika... MSB duyurdu: Taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor.



Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.