Son dakika... MSB duyurdu: Taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor.
Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 29, 2022
Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/xg0zHMqIOY