Son dakika! MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teröre ve teröriste geçit yok!

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.