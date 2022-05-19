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Son dakika... MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 19 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#PKK#Operasyon
Son dakika... MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 19 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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