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Son dakika... MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 16 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#Barış Pınarı#Zeytin Dalı
Son dakika... MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
"Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

MSB duyurdu: 16 terörist etkisiz hale getirildi
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#MSB#Barış Pınarı#Zeytin Dalı

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