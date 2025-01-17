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Son dakika... MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Suriye#PKK/YPG
Son dakika... MSB duyurdu: Suriyenin kuzeyinde 29 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 11:49

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

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#MSB#Suriye#PKK/YPG

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