Son dakika: MSB duyurdu: Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:

Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe’deki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK mensubu olduğu tespit edildi.Şahıslar Ceylanpınar İlçe J.K.lığı ve Şenyurt J.Krk.K.lığına teslim edildi.

Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe’deki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK mensubu olduğu tespit edildi.Şahıslar Ceylanpınar İlçe J.K.lığı ve Şenyurt J.Krk.K.lığına teslim edildi pic.twitter.com/5n8wDxQaDg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 28, 2021

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