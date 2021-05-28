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Haber Giriş: 28.05.2021 - 11:57 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu: Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı

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Son dakika: MSB duyurdu: Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:

Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe’deki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK mensubu olduğu tespit edildi.Şahıslar Ceylanpınar İlçe J.K.lığı ve Şenyurt J.Krk.K.lığına teslim edildi.

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