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Son dakika... MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ta 11 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Terör#Suriye
Son dakika... MSB duyurdu: Suriye ve Irakta 11 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 11:24

MSB, 'Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist, etkisiz hale getirildi.' açıklamasında bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.."

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#MSB#Terör#Suriye

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