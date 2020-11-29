Son dakika... MSB duyurdu: Son bir ayda 34 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan değerlendirmelerde şu ifadelere yer verildi:

15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam 20 bin 564 personel ihraç edilmiş, 3 bin 586 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir.

TÜRK GEMİSİNDEKİ HUKUKSUZ ARAMA

Avrupa Birliğinin IRINI Harekâtı kapsamında, Yunan Amiralin taktik komutasındaki bir Alman fırkateyni tarafından; Libya'ya tüketim ve inşaat malzemesi taşıyan ROSELİNE-A isimli Türk ticaret gemisine Bayrak devleti olan ülkemizin ve gemi kaptanının izni olmaksızın çıkılarak hukuksuz bir arama yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve gemi kaptanının rızası olmadan, korsanvari bir şekilde gemiye çıkılması ve gemi mürettebatına suçlu muamelesi yapılması tamamen hukuka ve teamüllere aykırıdır.

SON BİR AYDA 80 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı olmak üzere icra edilen 34 operasyonla, 80 terörist etkisiz hale getirildi. Irak Kuzeyinde Pençe-3 Harekâtı ile sağlanan alan kontrolünün artırılarak devam ettirilmesi ve bölgede bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla, operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bugüne kadar toplam 348 terörist etkisiz hale getirildi.

SON BİR AYDA YASA DIŞI HUDUDU GEÇMEK İSTEYEN 6 BİNDEN FAZLA KİŞİ YAKALANDI

Son bir ayda yasa dışı hudut geçişi teşebbüsünde bulunan 35'i FETÖ mensubu 6 bin 863 kişi yakalandı.