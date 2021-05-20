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Son dakika... MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin havan, havan mevzi ve barınağı da imha edildi'' denildi.
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