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Haber Giriş: 20.05.2021 - 13:16 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin havan, havan mevzi ve barınağı da imha edildi'' denildi. 

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