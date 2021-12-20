Son dakika... MSB duyurdu! Sınırlarda 7 şahıs yakalandı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün DEAŞ, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün DEAŞ, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/m1bKhknFeV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2021