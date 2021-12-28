Son dakika: MSB duyurdu! Sınırlarda 10 şahıs yakalandı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan altısının FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan altısının FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/Y9xfc4SrY4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2021