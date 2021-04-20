Son dakika: MSB duyurdu! Sınırda yakalandılar
MSB, 'Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK, 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı.'açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK, 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı.'açıklamasında bulundu.
Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 5 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1’inin PKK, 2’sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/rGPFRW72g7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 20, 2021
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