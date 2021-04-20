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Haber Giriş: 20.04.2021 - 11:27 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! Sınırda yakalandılar

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Son dakika: MSB duyurdu! Sınırda yakalandılar

MSB, 'Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK, 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı.'açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK, 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı.'açıklamasında bulundu.

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