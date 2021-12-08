Son dakika... MSB duyurdu! Sınırda 9 kişi yakalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicrondan ilk sonuçlar geldiDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicron'dan ilk sonuçlar geldi#Kovid Aşısı
26 kent alarmda Sağanak ve yoğun kar uyarısı26 kent alarmda! Sağanak ve yoğun kar uyarısı#Meteoroloji
Beşiktaş Şampiyonlar Liginde Fenerbahçeden sonra tarihe geçti Gol yeme rekoru...Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra tarihe geçti! Gol yeme rekoru...#Beşiktaş
Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak Ek zam gelebilir...Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? Ek zam gelebilir...#Emekli Zammı
Altın için şok tahmin Yatırımcılar dikkatAltın için şok tahmin! Yatırımcılar dikkat#Altın
Hakaret, küfür derken el hareketiHakaret, küfür derken el hareketi#Küfür
Kripto paraların kaderi yazılıyor... ABDde büyük toplantıKripto paraların kaderi yazılıyor... ABD'de büyük toplantı!#Kripto Para
15 milyar dolarlık anlaşma uzatıldı TCMB ve Katardan ortak açıklama15 milyar dolarlık anlaşma uzatıldı! TCMB ve Katar'dan ortak açıklama#Merkez Bankası
Milyonlar bu haberi bekliyor Tüm gözler kritik toplantıdaMilyonlar bu haberi bekliyor! Tüm gözler kritik toplantıda#Kabine Toplantısı
Dünyada ilk: Bitki bazlı Kovid aşısı geliyorDünyada ilk: Bitki bazlı Kovid aşısı geliyor#Kovid-19 Aşısı
Katarda Türk polisi sürpriziKatar'da Türk polisi sürprizi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kendi programında gözyaşlarıyla açıkladı: Beş aylık oğlumu kaybettimKendi programında gözyaşlarıyla açıkladı: Beş aylık oğlumu kaybettim! #Nick Cannon
47. Pantene Altın Kelebek Ödüllerine ihtişamlı gece47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne ihtişamlı gece#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Çin bu fabrika için yasaları bile değiştirdi ama... İlişki durumu: KarışıkÇin bu fabrika için yasaları bile değiştirdi ama... İlişki durumu: Karışık#Tesla
Hezimetin faturası kesildi Çileden çıktı... Gitsinler artık, parkta yürür gibi...Hezimetin faturası kesildi! Çileden çıktı... "Gitsinler artık, parkta yürür gibi..."#Beşiktaş
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... MSB duyurdu! Sınırda 9 kişi yakalandı

#Milli Savunma Bakanlığı#Sınır#Yunanistan
Son dakika... MSB duyurdu Sınırda 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Savunma Bakanlığı#Sınır#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

#Emekli Zammı
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları